Hepatīts ir aknu iekaisums, ko nereti sauc par „dzelteno kaiti”, jo ādas un gļotādu dzelte ir viena no aknu iekaisuma izpausmēm. Vīrushepatīts ir infekcijas slimība, ko izraisa hepatīta vīrusi. Latvijā ik gadu reģistrē vairākus simtus inficēšanās gadījumu ar dažādiem vīrushepatītiem. Izplatītākās hepatīta formas ir A, B un C hepatīts, bet sastopams arī D, E, G un TT hepatīts. Vairums hepatīta formu var izraisīt akūtu, hronisku infekciju, kā arī aknu iekaisumu, kas veicina aknu cirozes un pat vēža veidošanos.

“Ja kāds no ģimenes locekļiem saslimis ar vīrushepatītu, pārējiem no saslimšanas nav pālieku jābaidās – ikdienas saskarsmē vīrushepatītu iegūt nevar. Taču zināmi noteikumi būtu jāņem vērā – jālieto atsevišķas zobu sukas, skuvekļi un citi personiskās higiēnas līdzekļi. Vairāk par saslimšanas riskiem jāuztraucas cilvēkiem, kam iespējama saskare ar citu cilvēku asinīm, kuri lieto intravenozās narkotikas vai izvēlas nedrošas dzimumattiecības. Taču tas nenozīmē, ka hepatītu nevar iegūt jebkurš,” atgādina farmaceite Ieva Zvagule.

Visvieglāk ir inficēties ar A hepatītu. To bieži sauc par “netīro roku slimību”, jo inficēšanās notiek, vīrusam nonākot gremošanas traktā. Tam radniecīgs ir E hepatīts, kuru nereti var iegūt eksotiskos ārzemju ceļojumos, sevišķi Āzijas reģiona valstīs. Eksotiskos ceļojumos īpaši jādomā par higiēnu: ūdeni ieteicams dzert tikai no pudelēm, kas pirktas veikalā, un nevajadzētu aizrauties ar gastronomiskiem eksperimentiem, ja nezināt ēdiena izcelsmi. Augļi un dārzeņi pirms ēšanas rūpīgi jānomazgā, ēdienu vēlams termiski apstrādāt, un, protams, sevišķi svarīgi ir regulāri mazgāt rokas ar ziepēm.

Pret A un B hepatītiem ir vakcīna, pret C hepatītu – nav. Taču tieši B un C hepatīta veidi ir sevišķi bīstami, jo to simptomi ne vienmēr liek par sevi manīt. Līdz ar to par saslimšanu cilvēks nereti uzzina, kad jau sākušās nopietnas veselības problēmas, kas prasa ilgstošu un sarežģītu ārstēšanu.