Astrofiziķis Nīls Degrass Taisons meklēs atbildes uz cilvēcei svarīgiem jautājumiem

“Objektīva patiesība tāda ir, neatkarīgi no tā, vai jūs tai ticat. Jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo ātrāk iemācīsimies aizsargāt cilvēci pašu no sevis. Domāju, ka Visums zināmā mērā ir pretinde, kas mudina cilvēkus nerīkoties muļķīgi. Ja mums ir nākotne, tad tā jāsasniedz ar gudrību, kas nāk no zinātniskām metodēm,” teica Degrass Taisons.