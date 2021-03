Neskatoties uz neatlaidīgo cīņu ar slimību, Viesturs saprata, ka cīņa ar vēzi ir zaudēta. Viņš pieņēma lēmumu aiziet no dzīves asistētā pašnāvībā. To legāli var izdarīt Šveicē. Latvijas sabiedrība viņam saziedoja nepieciešamos 10 000 eiro. Viesturs nomira, nesagaidījis braucienu uz Šveici, bet jautājums par eitanāziju kopš tā laika palicis neatbildēts.

----------------------------------------------------------------------Viesturs ir noguris. Pulksten 15 apsolījis atbraukt dakteris ar medmāsu, lai nedaudz palīdzētu, jo vēža metastāzes aug strauji. Pulkstenis ir 16, bet abi tā arī nav parādījušies. Viesturs nezina, ko domāt, vai viņi vēl būs. Pēc tam, kad viņš informējis sabiedrību par savu lēmumu oficiāli aiziet no dzīves ar eitanāzijas palīdzību, kļūstot par pirmo, kas Latvijā sper šādu soli, viņš ir pastiprinātā mediju uzmanības lokā. Viņam ir tāda kā vienošanās – tiks sniegts atbalsts naudas savākšanā, bet viņš runās ar medijiem. Vakar viņš to godprātīgi darījis, bijusi tikšanās ar trīs televīzijām. Tāpēc arī nogurums. Spēka nav atlicis daudz.

«Nāve nav nekas briesmīgs. Vai esi domājis par nāvi, mans nezināmais draugs? Nav tur ko domāt, nav mums nevienam nāves pieredzes un nebūs. Tas ir piedzīvojums, kur pieredzi nevar iegūt, nevar nodot un iemācīt. Vai mūsu sāpes par aizgājušo ir līdzjūtība vai patiesībā mūsu pašu egoisms? Vai varbūt tiešām vajag diet un smiet, ka kāds ir ticis vaļā no pasaules sāpēm un raizēm, ka kādam ir paveicies un viņš ir ticis tuvāk esības būtībai, tuvāk Dievam?» savā blogā raksta Viesturs.

Šobrīd diezgan strauji, salīdzinot ar situāciju iepriekš šo divu gadu garumā. Šobrīd notiek process ar Šveices pusi [par eitanāzijas procedūru], notiek vairāku pakāpju dokumentu un citu formalitāšu kārtošana. No savas puses soli esmu gatavs spert kaut šodien. Bet reāli papīru sakārtošana var prasīt divas līdz piecas nedēļas. Pirmos papīrus esmu aizsūtījis un pirmo naudu iemaksājis.

Slimības un sava lēmuma dēļ īpaši bailes nejūtu. No otras puses, ja man nav izdevies gūt panākumus biznesā, tad kaut kādā mērā es mēģinu tajā īsajā laika posmā, kas man vēl dots, kaut ko vērtīgu aiz sevis šādā veidā atstāt.

Jā, tas patiesībā bija viens no rakstiem, kurš man pašam patīk vislabāk. Bet tās tomēr ir mirkļa noskaņas. Tas ir, ja mēs skatāmies uz [dzīves] tumšo pusi, bet visam ir jau arī gaišā puse. Tagad, šajā pārejas posmā no šīs pasaules uz viņsauli, man drūmas domas domāt un rakstīt nav vēlēšanas.

Bet mūsdienu cilvēkam ir bail no šiem trīs vārdiem, vai ne?

No kristīgā viedokļa jau arī skumjas, nomāktība ir vienas no cilvēka mocībām, kas moka mūsu dvēseli un nelaiž vaļā, tāpat kā alkatība vai rijība.

Mans raksts jau bija tieši par to, ka mēs bieži vien esam tik ļoti, ļoti nelaimīgi, bet ne par ko to neatzīstam un nemēģinām pārvarēt tādā veidā, kas mūs tiešām atbrīvo, nevis padara vēl nelaimīgākus vai atkarīgus vienalga no kā.