Marsa teraformēšana - pagaidām neiespējama

Izrādās, ka viss nebūs tik vienkārši. Jaunākajā pētījumā zinātniekiem ir izdevies noskaidrot, ka uz Marsa nemaz nav tik daudz CO2, kuru varētu tā viegli palaist atpakaļ atmosfērā, lai uzsildītu planētu. Iespējams to varēs realizēt nākotnē, kad cilvēku rīcībā būs nepieciešamās tehnoloģijas.

Lai arī sarkanās planētas atmosfēra mūsdienās pārsvarā sastāv no CO2, tā ir pārāk retināta un auksta, lai uz planētas virsmas varētu pastāvēt šķidrs ūdens. Atmosfēras spiediens uz Marsa ir mazāk kā 1% no atmosfēras spiediena uz Zemes jūras līmenī. Šķidrs ūdens tur zibenīgi iztvaiko vai sasalst.

Ogļskābās gāzes iztrūkumu varētu kompensēt ar citām siltumnīcas efektu radošām gāzēm, piemēram, hlorflorogļūdeņražiem vai citiem floru saturošiem savienojumiem. Tomēr šīs gāzes, salīdzinājumā ar CO2, ir ar ļoti īsu mūžu, kā arī to ražošanai būs nepieciešamas milzīgas fabrikas uz Marsa.

Atmosfēras spiediens uz Marsa ir aptuveni 0,6% no Zemes atmosfēras spiediena. Tā kā Marss atrodas tālāk no Saules, lai sasniegtu virsmas temperatūru un nodrošinātu šķidra ūdens esamību uz virsmas, CO2spiedienam jābūt tādam pašam, kāds uz Zemes ir kopējais atmosfēras spiediens. Visbagātīgākais ogļskābās gāzes avots ir polārie ledāji, kuru kušanu un iztvaikošanu varētu veicināt, apsmidzinot ledājus ar putekļiem, kas piesaistītu Saules siltumu. Izrādās, ka milzīgie ledāji paaugstinātu Marsa atmosfēras spiedienu tikai līdz 1,2% no Zemes atmosfēras spiediena.