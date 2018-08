Gandrīz Lasvegasa!

Jā, starp citu, ceļojums izdosies, vai “nu tā..” lielā mērā ir atkarīgs no cilvēka, kas vada grupu – no viņa radošuma, stāstnieka talanta, aizrautības, humora devas un cilvēkmīlestības. Septiņas dienas Gruzijā mūs – ceļotājus no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas mazliet laimīgākus nekā esam patiesībā padarīja “Interlux Travel” gids Gruzijā Andro Matinians. Andro izdevās - septiņas dienas noturēt divdesmit garlaikotu eiropiešu uzmanību. Viņš ir dzimis Tbilisi jauktā ģimenē – tēvs ir armēnis, mamma gruzīniete. Kopš bērnības ģimenē viņš runājis vairākās valodās – gruzīnu, armēņu, krievu. 2008. gadā, kad Gruzijā plosījās karš ar Krieviju, nākotne bija neskaidra, tāpēc viņš vienlaikus studēja Tbilisi aviācijas universitātē un neklātienē Ukrainā studēja tūrisma menedžmentu. Jau studiju laikā viņš sāka strādāt par gidu un drīz vien kļuva par Gruzijas gidu asociācijas biedru. Andro plus ir lieliskā krievu valoda, jo izrādās, ka labā krievu valodā, bez akcenta runājošu, turklāt vēl profesionālu gidu Gruzijā ir gaužām maz, vieglāk atrast angļu valodas gidu.