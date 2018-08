Tiesa atkārtoti skatīs Kargina dēla prasību pret "Revertu" par 15 miljonu eiro piedziņu

Augstākā tiesa (AT) šī gada jūnijā nodeva lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

AT spriedumā norādīts, ka AT piekrīt kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklim, ka apelācijas instances tiesa bez tiesiska pamata nav pienācīgi izvērtējusi apstākli, ka uz konkrēto situāciju attiecināmas tiesību normas, kas reglamentē valsts atbalsta pasākumus komercsabiedrībām. Tāpat spriedumā skaidrots, ka apelācijas instances nepievēršanās šim faktam varēja novest pie nepareizas lietas izspriešanas.

Ar iepriekšējo tiesas spriedumu 2016.gadā tiesa bija apmierinājusi Kargina prasību pret "Revertu" par termiņa noguldījuma "Parex" bankā piedziņu. Līdz ar to AT toreiz nolēma piedzīt Karginam par labu termiņa noguldījuma pamatsummu 15 000 000 eiro, valsts nodevu 10 687 eiro un izdevumus par advokāta palīdzību 18 150 eiro.

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzēja, ka gadījumā, ja komercsabiedrība, kura nonākusi finansiālās grūtībās, saskaņā ar komercdarbības atbalstu regulējošiem normatīvajiem aktiem saņem atbalstu, tad no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža līdz atbalsta sniegšanas beigām, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā vai nacionālajā normatīvajā aktā par atbalsta piešķiršanu noteikto, neatkarīgi no komercsabiedrības spēkā esošajām juridiskajām saistībām komercsabiedrībai ir aizliegts pildīt pakārtotās saistības (tostarp aizliegts atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus vai citu atlīdzību) neatkarīgi no pakārtoto saistību nodibināšanas brīža.