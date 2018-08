Unikālas balsis, apbrīnojama enerģētika un tikai viņiem vien raksturīga izpildījuma maniere. Kora repertuāram nav robežu - no pasaules klasikas līdz rokam, no popmūzikas līdz operai, no džeza līdz tautas mūzikas hitiem. Savās kompozīcijās viņi smalki un prasmīgi atrod ceļu uz katra klausītāja sirdi.