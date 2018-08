Horoskopi visai nedēļai

AUNS Labvēlīga nedēļa, lai uzdrīkstētos realizēt dzīvē savus sapņus. Aizvien interesantākas tev var šķist reliģijas un filozofijas tēmas. Kāds no radiniekiem uz tevi var atstāt spēcīgu iespaidu. Pateicoties ģimenes atbalstam, padomiem, vari gūt jūtamus panākumus. Tiem Auna zīmes pārstāvjiem, kuri jau sasnieguši savu karjerā, ir labi nopelnījuši, var rasties vēlme iegādāties jaunu auto vai nekustamo īpašumu.

VĒRSIS Daudz notikumu, daudz pārsteigumu. Lai kur tu dotos, izjutīsi apkārtējo uzmanību, cieņu, kā rezultātā celsies tava pašapziņa. Pastāv lieliskas iespējas paplašināt lietišķo kontaktu loku. Lieliski sapratīsies ar jaunāko paaudzi. Lai izvairītos no konfliktiem ar otru pusīti, velti tai vairāk sava brīvā laika. Šī nedēļa vienlīdz piemērota, lai pievērstos veselīgam dzīvesveidam, sakārtotu sevi garīgajā plānā.

VĒZIS Ne reizi vien vari iekļūt situācijās, kuras laupīs pacietību. Ieguvēji noteikti būs tie, kas tomēr spēs saglabāt mieru, vēso saprātu. Ar negatīvajām emocijām vislabāk palīdzēs cīnīties fiziskas aktivitātes un tuvu cilvēku sabiedrība. Iespējams, kāds pēkšņi nolems doties neplānotā braucienā, kurš nesīs daudz krāšņu iespaidu, jaunu pazīšanos. Naudas lietās centies būt apdomīgāks, atturēties no pārmērīgiem tēriņiem.

LAUVA Tavu prātu nodarbinās materiālās labklājības jautājumi. Plānu tev netrūks, taču galvenais būs apzināties, kura no iecerēm ir patiesi uzmanības, laika un līdzekļu vērta. Iespējams, tev būs nepieciešams padoms no malas, tā sakot, neitrāls viedoklis, no zinoša, dzīvesgudra cilvēka. Saskarsmē ar mīļoto būsi kaislīgs, vēlēsies vairāk laika veltīt romantiskai divvientulībai, par ko otrā pusīte būs tikai priecīga. Nedēļas izskaņā tavu māju var apciemot negaidīti viesi.