“Māja un mašīna ir važas ap kājām!” Milenāļi nāk!

Neviena definīcija nevar precīzi un nepārprotami raksturot, kas ir millennials – šajā grupā parasti tiek ietverti cilvēki, kuri dzimuši no 1980. gada līdz aptuveni 2000. gadam. Lai arī millennials nav vienota kopa un katrs atšķiras ar savu unikalitāti, tomēr biznesa pasaule un pētnieki ir vienisprātis – millennials paaudzes paradumi un īpašības maina to, kā uzņēmumi veido savus pakalpojumus un produktus, lai tie atbilstu pašreiz pieprasītajam. Latvijā šī tendence ir parādījusies nesen, bet arvien vairāk uzņēmumu saprot: lai sasniegtu vienu no pelnošākajām sabiedrības daļām, nepieciešams izprast, kas ir šīs paaudzes īpašības, kuras ietekmē to, ko mileniāļi izvēlas iegādāties, lietot un patērēt. Jaunās paaudzes ieradumus pētījis bankas Citadele meitas uzņēmums – CBL Asset Management.