PTAC brīdina: Atrakcija "Jump and Fly" ir nedroša; noticis nelaimes gadījums

Viņa skaidroja, ka atrakcija "Jump and Fly" ietver nolēkšanu no pacēlāja uz zemē novietota piepūšamā matrača. Atrakcija tika piedāvāta jauniešu ielu sporta un kultūras kustības "Ghetto Games" organizētajā "GG Fest" Ventspilī no šī gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam. Zināms, ka šo pakalpojumu piedāvāja viesību aprīkojuma nomātājs "LGK Atrakcijas" un biedrība "Streetbasket".