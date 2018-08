Meža produkcijas eksports sešos mēnešos pieaudzis par 11,2%

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2018.gada pirmajos sešos mēnešos eksportēti 1,082 miljardu eiro apmērā, kas ir par 12,8% vairāk nekā gadu iepriekš un veidoja 86% (pirms gada - 84,9%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 332,725 miljonus eiro, kas ir par 2,4% vairāk nekā pirms gada, kurināmās koksnes eksports sarucis par 6,8% un bija 136,769 miljoni eiro, apaļie kokmateriāli eksportēti 129,253 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 91,5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, saplāksnis eksportēts 110,906 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 9,1%, bet kokskaidu plātnes eksportētas 110,215 miljonu eiro apmērā, kas ir par 27,6% vairāk.

Apkopotie dati arī liecina, ka šogad pirmajos sešos mēnešos koka mēbeļu eksporta apmērs sarucis par 4,6% salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu un bija 78,999 miljoni eiro jeb 6,3% (pirms gada - 7,3%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 58,455 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,8% vairāk nekā pirms gada un veidoja 4,6% (pirms gada - 4,8%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.