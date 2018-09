Basketbola fans augstpapēžu kurpēs: Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns tuvplānā

Čenuna bailes no amerikāņu ietekmes ir saistītas ar pieņēmumu, ka Vašingtona vēlas gāzt viņa pārstāvēto politisko režīmu un aizstāt to ar demokrātiski vēlētu varu.

Piemēram, lielākā daļa no Ziemeļkorejas izmantojamās naftas nāk tieši no šīm valstīm. Tomēr jāpiekrīt, ka pēdējos gados arī tos ir darījušas satrauktus valsts īstenotā kodolieroču programma. Īpaši tādēļ, ka jaunais ASV prezidents Donalds Tramps ir draudējis risināt Korejas jautājumu arī ar militāru instrumentu palīdzību. Neviena no Kimam draudzīgajām valstīm nevēlas Korejas pussalas destabilizāciju, kura labākajā gadījumā varētu tiešā veidā ietekmēt Ķīnu, bet sliktākajā gadījumā sākt kodolkaru. Šā iemesla dēļ ir notikusi neliela distancēšanās, kura ir visspilgtāk izpaudusies Ķīnas naftas piegāžu samazināšanā šā gada sākumā.

Kima Čenuna politiskās izdzīvošanas iespējamība ir atkarīga no turpmāko mēnešu vai pat gadu sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu par valsts atteikšanos no kodolieročiem.

Lai gan jau minētajā Trampa-Kima samitā tika panākta vienošanās par nepieciešamību denuklearizēt visu Korejas pussalu, ir skaidrs, ka nevienai no pusēm nav zināmi konkrēti soļi, kā to panākt. Lai virzītu uz priekšu sarunu procesu, kompromisiem jāpiekrīt būs gan amerikāņiem, gan arī ziemeļkorejiešiem. Jau tagad Ziemeļkorejas Ārlietu ministrija ir nosaukusi Donalda Trampa prasības par bezierunu atteikšanos no valsts kodolarsenāla par gangstera cienīgām. Ziemeļkorejieši vēlas, lai amerikāņi pirms tam panāktu pretī jautājumos, kuri saistīti ar milzīgo militāro klātbūtni Dienvidkorejā un formāla miera līguma noslēgšanu (tas oficiāli izbeigtu Korejas karu, kurš de facto beidzās 1953. gadā). Tomēr tajā pašā laikā Kims saprot, ka sarunu izgāšanās viņam nav opcija. Šāda scenārija gadījumā amerikāņi var arī iebrukt Korejā un viņa varu gāzt ar spēku. Viņš arī apzinās, ka atbalstu tādā gadījumā nevarētu sagaidīt arī no ārējiem draugiem. Diplomātija paliek labākā opcija.