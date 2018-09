Kāpēc vārds “skolotāja” aizvien ir kā stigma?

Uz ceļa, kas ved no kalna lejā, parādās trīs sievietes. Viņas uzreiz piesaista uzmanību. Gadus 40, 50 vecas, mazliet izplūdušas, rokās gladiolas - viņas ir saposušās. Pelēkas krāsas smalkas matu sprogas apņem sasārtušus vaigus, vienai balta blūze ar dziļu izgriezumu, otrai krēmkrāsas ar augstu mežģīņu apkakli.

Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā, kurā respondentiem tika lūgts novērtēt dažādas profesijas skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē, ka profesijai nemaz nav prestiža, bet 10 - tā ir ļoti prestiža, tikai 2% no respondentiem pedagoga profesiju bija novērtējuši ar 10 punktiem. 5% tai bija devuši tikai 1 punktu, 6% - tikai 2 punktus, 13% - tikai 3 punktus, 12% - tikai 4 punktus. Attiecīgi 36% respondentu to bija novērtējuši zem vidējā līmeņa.