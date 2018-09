Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Daudz kas būs atkarīgs no spējas sadzīvot ar apkārtējiem, atturēties no asām vārdu pārmaiņām. Centies savu taisnības cīnītāja garu likt saprāta rāmjos un nekrist galējībās. Šī nedēļa ir pateicīga, lai mācītos dažādas dzīves gudrības, smeltos pieredzi ne tikai no savām, bet arī apkārtējo kļūdām. Risinot attiecību jautājumus, rūpīgāk ieklausies partnera sacītajā, pat ja tā ir kritika. Spriedzi centies noņemt ar fizisku aktivitāšu palīdzību.