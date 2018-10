NASA vēlas uz Veneras nogādāt cilvēku. Lūk, kāpēc tā ir brīnišķīga ideja

Mūsdienās Venera ir viens no neticamākajiem kosmosa tūristu galamērķiem, jo astronomi ir noskaidrojuši, ka Venera drīzāk ir nevis paradīze, bet gan ellīgi karsta planēta, uz kuras valda toksiska atmosfēra. Par spīti tam NASA pašlaik strādā pie konceptuālas misijas uz Veneru.

Izdevumā "the Conversation" rakstīts, ka gaisa temperatūra uz Veneras virsmas ir aptuveni 460 Celsija grādi – augstāka nekā uz Merkura, neskatoties uz to, ka Venera atrodas gandrīz divas reizes tālāk no Saules.