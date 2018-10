Jaunās "Shiseido Makeup" kolekcijas prezentācija: viesu stils

Shiseido zīmola nosaukuma pamatā ir japāņu Pārmaiņu grāmatā smelta iedvesma. Nosaukums sastāv no trim ideogrammām: shi – nozīmē resursi, shei – dzīve, bet do – māja. Jaunajā Shiseido dekoratīvās kosmētikas kolekcijā kopumā pieejami 17 produkti un 99 toņi, kas ir iedalīti četrās radoši izveidotās tekstūrās – Dews, Gels, Powders un Inks, piedāvājot gaisīgu un vienlaikus noturīgu rezultātu, kā arī piesaistot uzmanību ar drosmīgu, izteiksmīgu toni.

Pasākuma ievadā viesus sveica populārā dziedātāja Marija Naumova, kura atklāja dažus interesantus faktus par kosmētikas vēsturi, uzsverot, ka Shiseido ir viena no senākajām kosmētikas kompānijām pasaulē, un akcentējot skaisto saukli “Kad redzamais nav sajūtams”, kas lieliski raksturo īpašās sajūtas, ko sniedz katra no tekstūrām. Marija Naumova pievērsa viesu uzmanību arī četru modeļu grimam, jo katrs no tiem atklāja tekstūru pamatīpašības – Dews samtainumu, Gels spilgtumu, Powders lielisko pūdera efektu un Inks izteiksmību un noturību.