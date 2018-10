Banku uzraugs soda "LPB Bank" ar €2.2 miljonu lielu sodu

FKTK secināja, ka Kalveršs nav nodrošinājis, ka bankā tiek veikti atbilstoši pasākumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, lai novērstu, ka banka pieļauj normatīvo aktu pārkāpumos. Ņemot vērā šos apstākļus, FKTK ir uzlikusi bankai pienākumu - atsaukt valdes locekli Kalveršu no viņa atbildības jomas un izteikusi minētajai personai brīdinājumu.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 75% no maksimālā likumā norādītā apmēra, tas ir 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma. "LPB Bank" noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.