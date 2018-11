Politoloģe: Saeimas Prezidija vēlēšanas koalīcijas un valdības aprises padarījusi neskaidrākas

"Pēc visa spriežot, ir izveidojusies nopietna plaisa starp vairākām jaunajām partijām, kur no vienas puses ir Jaunā konservatīvā partija (JKP) un "KPV LV", bet no otras puses - "Attīstībai/Par!" (AP), kas sabloķējusies ar iepriekšējās valdības koalīcijas partijām, turklāt ir spējīga piesaistīt "Saskaņas" balsis," pauda Kažoka, piebilstot, ka šādos apstākļos Valsts prezidentam Raimondam Vējonim būs ļoti grūti izvirzīt kādu premjera amata kandidātu, jo "izskatās, ka nevienam nav vajadzīgās balsis, un pretrunas starp partijām ir tikai padziļinājušās".

"Saeimas Prezidija vēlēšanas parādīja , ka JKP un "KPV LV" no šī procesa aiziet ar daudz sliktākiem rezultātiem, nekā viņi bija gaidījuši, un balsojumi liecina, ka viņi par to vaino AP. Tas nozīmē, ka šīm partijām šobrīd būs ļoti grūti vienoties par kopīgu darbu koalīcijā, ja šo koalīciju vada kāds no šo triju partiju premjera amata kandidātiem," pauda Kažoka.

"Vienā pusē no Prezidija balsojuma ir iepriekšējās valdības koalīcija plus AP, kuriem nepietiek balsu, lai izveidotu valdību, un otrā pusē ir JKP un "KPV LV", kuriem arī nepietiek balsu, lai izveidotu koalīciju. Šodienas Saeimas Prezidija vēlēšanas manā izpratnē ir apgrūtinājušas iespējas kādai no partijām pievienoties vienam vai otram partiju blokam. Tas nozīmē, ka koalīcijas aprises ir absolūti neskaidras. Īpaši, ja prezidents paliek pie tā, ka viņš nosauks kādu no trim jauno partiju premjera amata kandidātiem. Šobrīd izskatās, ka, lai ko viņš no šiem premjera kandidātiem nosauktu, šim cilvēkam nebūs vairākuma Saeimā, vai labākajā gadījumā varētu cerēt uz mazākuma valdību ar "Saskaņas" klusu atbalstu, uz ko diez vai kāda partija būtu gatava iet," sacīja politoloģe.