Bērni dodas noskaidrot, kā izskatās Brīvības pieminekļa iekšpusē

“Latvijai šogad paliek 100 gadi, bet Brīvības piemineklis ir jaunāks – šā gada 18. novembrī tam paliks 83 gadi,” bērnu sagatavotajā video stāstā teic Bērnu universitātes (BeU) audzēkne Rēzija (10 gadi). Viņa atklāj, ka uzkāpšana Brīvības piemineklī viņai bijis liels notikums – neesot gaidījusi, ka kāpšana tajā tik augsta. “No malas skatoties, likās, ka piemineklī būs nedaudz plašāks un ka nebūs jākāpj tik augstu. Un pārsteidza šis – jo augstāk kāpām, jo vairāk norasojušas ir pieminekļa sienas,” – tā Rēzija. “Katrā pieminekļa stāvā ir izlikti dažādi foto – ar pieminekļa restaurācijas darbiem, ar svinīgiem pasākumiem, ar viesiem, kas šeit bijuši, piemēram, pie Latvijas Brīvības pieminekļa nobildējusies arī Anglijas karaliene Elizabete II,” par to, kas pieminekļa iekšienē uzrunāja visvairāk, stāsta BeU audzēknis Klāvs (12).

Video stāstā var uzzināt gan to, kā izskatās pieminekļa iekšpusē un cik tajā pakāpienu, gan arī – kas jādara, lai Brīvības pieminekli varētu apmeklēt. “Kad uzkāpu līdz pašai augšai – ir iespējams uzkāpt līdz Mildas kājām –, biju pārsteigta: skatoties no augšas pa vienu no logiem, Rīga izskatās kā Ņujorka!” savos iespaidos dalās BeU audzēkne Lība (9). Savukārt Noels (8) teic, ka bijis pagodināts par iespēju uzrakstīt vēlējumu Latvijai un parakstīties Goda grāmatā, kas stāv pieminekļa iekštelpā – Goda telpā.