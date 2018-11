Zinātnieki: mistiskais starpzvaigžņu asteroīds varētu būt radīts mākslīgi

Negaidītais viesis no starpzvaigžņu telpas mūsu Saules sistēmā parādījās pagājušajā gadā. Lai arī astronomi joprojām par to daudz nezina, tomēr ir skaidrs, ka asteroīds nācis no starpzvaigžņu telpas, kas to padara par pirmo zināmo mūsu Saules sistēmas viesi no tās ārpuses.