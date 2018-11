Prokuratūra drīzumā izlems, vai celt apsūdzību ZZS un NSL nelikumīgās finansēšanas lietā

Kriminālprocesa likumā teikts, ka prokurors sāk kriminālvajāšanu, pieņemot lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības, desmit dienu laikā pēc tam, kad saņēmis krimināllietas materiālus no izmeklēšanas iestādes.

Jau ziņots, ka no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izplatītās infografikas noprotams, ka Truksnim rosināts apsūdzību uzrādīt ne tikai par ZZS nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, bet arī par dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu.

Savulaik ar partiju "No sirds Latvijai" saistītajam finansistam uzņēmējam Jūlijam Krūmiņam lūgts uzrādīt apsūdzību par diviem noziegumiem, kas saistītas ar politiskas organizācijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā.

No KNAB izplatītās informācijas noprotams, ka Jūrmalas pašvaldības amatpersona vienojusies ar Krūmiņu par to, ka, izmantojot trešo personu starpniecību, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās tas nelikumīgi finansēs ZZS lielā apmērā.

Krūmiņš no sava konta veicis skaidras naudas izmaksu lielā apmērā un partiju apvienība saņēmusi finansējumu. Tad Truksnis informējis Krūmiņu par to, ka "ziedojumi" nav saņemti. Krūmiņš sazinājies ar "ziedotājiem" un to starpniekiem un informējis Jūrmalas pašvaldības amatpersonu, atklājot "ziedotāju" uzvārdus un ar tiem saistītās personas.