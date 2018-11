Pat ziemā mašīnā ir jābūt saulesbrillēm un citi padomi tumšajam gada periodam

Ir zināms, ka automobiļa akumulators uzlādējās ilgāku braucienu laikā. Tomēr, pārvietojoties pa pilsētu, automobilis nevar uzturēt akumulatoru uzlādētā stāvoklī, no tā izriet, ka akumulators un tā uzlādes sistēma nemitīgi ir pārslogota. Lai akumulatoram pietiktu laika uzlādēties, pēc kārtas ir jābrauc vismaz 3 līdz 4 stundas. Taču pilsētniekiem tik ilgi braucieni ikdienā ir reti. Līdz ar to akumulatoram ir vajadzīga papildu uzlāde. Var jau būt, ka pieredzējis autovadītājs varētu saklausīt, kad akumulators izlādējas, taču vairumam no mums nepiemīt šādas spējas. Daudzdzīvokļu namā akumulatoru uzlādēt ir praktiski neiespējami, savukārt tiem, kas dzīvo privātmājā, šim nolūkam ir nepieciešams īpašs aprīkojums. Ja iegādājoties jaunu automobili, lietojat to trīs gadus un tad nomaināt, nepietiekami uzlādēta akumulatora problēma jūs neskars. Taču, ja braucat ar lietotu automobili, regulārai akumulatora uzlādei ir būtiska loma. Ja pārsvarā pārvietojaties pa pilsētu, lai akumulators nezaudētu veiktspēju un ilgāk kalpotu, tā uzlāde ir jāveic ik pēc pāris mēnešiem. Sākoties ziemas sezonai, ja automobilim ir nepietiekami uzlādēts akumulators un pārslogota uzlādes sistēma, pastāv risks, ka automobili nebūs iespējams piestartēt, akumulators pilnībā izlādēsies vai nolietosies uzlādes sistēma - ģenerators un siksnas.