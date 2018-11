Kuram viedtālrunim ir vislabākā fotokamera?

Viens no “Apple” jaunākajiem lolojumiem – “iPhone XS Max” – ir aprīkots ne tikai ar lielāko līdz šim zināmo 6,5 collu Super AMOLED ekrānu, bet arī ar vienu no vislabākajām mobilajām kamerām.

Arī “iPhone XR”, kas veikalu plauktos nonāca tikai oktobra beigās, pateicoties primārajai kamerai, īpaši neatpaliek no sava priekšteča. Vienīgā atšķirība ir objektīvu skaitā, proti, “iPhone XR” aprīkots ar vienu objektīvu, bet “iPhone XS Max” – ar diviem. Tādējādi, ja attēla pietuvināšana nav viens no noteicošajiem faktoriem viedtālruņa kameras izvēlē, abas ierīces uzrādīs identisku rezultātu, jo aprīkotas ar optiskās attēlu stabilizācijas funkciju, kuru papildina Quad LED divu toņu zibspuldze.

Smart HDR fotografēšanas režīms ir funkcija, kas šo “Apple” viedtālruņu kameras atšķir no citu zīmolu jaunākajiem modeļiem. Fotografējot šajā režīmā, kamera vienlaicīgi uzņem vairākus kadrus, katru izgaismojot savādāk – sākot no ļoti gaiša un beidzot ar ļoti aptumšotu. Vēlāk šie attēli tiek apvienoti vienā, izmantojot labākās detaļas no katra uzņemtā kadra, kas ļauj panākt labāko iespējamo risinājumu.