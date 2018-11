2019. gada pareģojumos astrologi un gaišreģi ir sapratuši, ka šis gads būs īpašs. Par to, kādām grūtībām vajadzētu gatavoties un ar ko bīstams ir Dzeltenās cūkas gads, stāsta The Daily Horo.

Ekonomija palīdzēs tikai tad, ja tu atteiksies no neplānotiem pirkumiem. Tomēr, ja vēlme ekonomēt pāraugs skopulībā un mantkārībā, šis būs ļoti grūts gads. Pārāk uzticēties citiem arī nevajadzētu nākamajā gadā. Astrologi iesaka nevienam nestāstīt par saviem plāniem, lai nevarētu tos ietekmēt.

Labāk paļauties uz intuīciju vai savu pieredzi. Dzeltenās krāsas ietekme atsauksies uz daudziem cilvēkiem. Neskatoties uz to, ka dzeltenā krāsa ir laimes, labsajūtas un labu emociju simbols, tās ietekme var atsaukties uz veselību. Tas īpaši attiecas uz tiem, kas bieži nervozē vai cieš no hroniskām veselības problēmām. 2019. gadā astrologi iesaka sekot pārmaiņām savā organismā un izvairīties no bīstamiem faktoriem, kas var atslābināt imunitāti.