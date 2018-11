No kā patiesībā mūs sargāja sniega krabju zvejas lobits Didzis Šmits un par ko musējie jau gadiem runāja bunkurā? Atbildes ir jaunajā “STARP CITU” raidījumā. Ir arī slepeni kadri no bunkura! Kā arī stāsts par to, kā regulārais vēlēšanu kandidāts Edvīns Puķe izplatīja viltus ziņu par norvēģu gejiem, kuri Krievijā zogot bērnus. Kā bija patiesībā?