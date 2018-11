100 deči kā dāvana Latvijai un gandarījums par savu profesiju - skolotāja

Ar savu dāvanu Latvijas 100. dzimšanas dienā skolotāja, tekstilmāksliniece, audēja un rokdarbniece Annele Slišāne vēlas parādīt, ka aust ir moderni. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā tika veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Anneles deči austi no puķēm, no neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām tekstilšķiedrām.

Tā vienlaikus ir arī ideja par dabas vērtību saglabāšanu un pasaules ilgtspējīgu attīstību, daudzi deči tapuši arī no otrreiz izmantotiem materiāliem – no austiņu vadiem, velosipēdu kamerām, nolietotām teltīm u.tml. Viņa vēlas uzsvērt, ka visi materiāli ir lietoti un tagad piedzīvo otro mūžu.

"Tas ir arī veids, kā parādīt, cik daudz atkritumus mēs radām un mudināt aizdomāties par to samazināšanu. Arī saviem skolēniem mēdzu rādīt video, kur redzami, kādi plastmasas kalni un salas ir daudzviet pasaulē, lai viņi ikdienā aizdomātos par to, kā dzīvot dabai draudzīgi. Latvija ir zaļa valsts, tāpēc reizēm mums pat grūti iedomāties, kāda ir situācija citviet pasaulē. Bērniem tas ir pārsteigums. Es ļoti vēlētos, lai šādas mācības tiktu iekļautas arī izglītības programmā, jo ticu, ka caur bērniem un viņu izglītošanu iespējams mainīt visas ģimenes paradumus. Ir jāiegulda ļoti liels darbs, bet izmaiņas var panākt," runā deču autore Annele.

Vēl viens no Anneles sapņiem ir saimes skolas. Pagaidām gan to nav izdevies realizēt, bet viņa negrasās no tā atteikties. "Uzskatu, ka saimes skolas, kurās bērni mācās trīs grupās: no 1. līdz 3. klasei, no 3. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, ir iespēja mazajiem novadiem. Šobrīd manā dzimtajā pusē, Viļakas novada Upītē, skola ir slēgta, bērni dodas uz tuvajām Rekavas vai Baltinavas vidusskolām, bet ticu, ka nākotnē Upītē varētu būt šāda saimes skola. Jāsaprot, ka skola nav tikai izglītības iestāde, tā ir ciema vai pagasta dvēsele. Un tāds ciems, kurā nav skolas, nesanāks kopā, lai svinētu valsts simtgadi. Ja nav skolas, tad vieta un cilvēki ļoti daudz zaudē," domā skolotāja.