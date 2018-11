Desmit mēnešos vēja stacijās saražots par 1,1% vairāk elektroenerģijas

AST skaidro, ka vēja izmantošana elektroenerģijas ražošanā ir tieši atkarīga no laika apstākļiem un parasti laika posmā no oktobra līdz janvārim ir vērojams lielākais saražotās elektroenerģijas apjoms. Šogad kāpums sācies jau septembrī, pieaugums četru gadu griezumā ir vērojams arī oktobrī, izņemot 2017. gadu, kad saražotās vēja enerģijas apjoms bija nedaudz lielāks.

Kopumā Latvijā oktobrī saražots 389 687 MWh elektroenerģijas, kas ir par 38% mazāk nekā pērn šajā mēnesī. No visas saražotās elektroenerģijas 55 501 MWh saražots HES, 205 834 MWh termoelektrostacijās (TEC) 15 851 MWh VES un 112 501 MWh saražojuši atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10 megavatiem (MW).

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur "Nord Pool" Lietuvas tirdzniecības apgabalu. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 3% salīdzinājumā ar septembri un bija 261 699 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2017. gada oktobri - palielinājās trīs reizes.

Pārskata periodā Igaunijas - Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 80%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas palielinājās par sešiem procentpunktiem, Igaunijas - Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 99%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 39% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda bija 442 917 MWh.

Oktobrī vidējā "Nord Pool" elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 55,04 eiro MWh un, salīdzinājumā ar septembri, cena samazinājās par 8%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri, kad tā bija 33,7 eiro par MWh, palielinājums ir par 63%. "Nord Pool" Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās diena diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 1,9 eiro pa MWh līdz 93.2 eiro par MWh. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 43.9% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 44% no visām mēneša stundām.