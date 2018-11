Rasnačs nākotnē vēlētos redzēt maksātnespējas procesus, kas vairāk koncentrējas uz otrās iespējas došanu uzņēmējiem

Komentējot iespējamās reformas, kuras dotu lielāku kreditoru izvēles iespēju maksātnespējas procesos, Rasnačs norādīja, ka tas rada zināmu risku mazo kreditoru tiesību aizsardzībā. Ministrs gan sacīja, ka no šī riska ir iespējams izvairīties, ja šādu reformu veiksmīgi īsteno un tā persona, kuru izvēlās kreditors, no brīža, kad tiesa viņu apstiprina par administratoru, iegūst amatpersonas statusu uz darbības laiku. Rasnača ieskatā, ar šādiem soļiem risks tiktu samazināts līdz minimumam.

Savukārt komentējot Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) darbību, ministrs skaidroja, ka viņa ieskatā, profesija par 80% ir attīrījusies no paaugstināta riska darbiniekiem.

Ličkovska norādīja, ka 2018.gadā notikušas ap 50 pārbaudes administratoru prakses vietās, no kurām desmit gadījumos saņemti pozitīvi novērtējumi, savukārt 35 gadījumos konstatēti iebildumi, bet sešos gadījumos saņemts negatīvs atzinums. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi saistīti ar to, ka administrators nav spējis pierādīt faktisko izmaksu pamatotību, kā arī ar to, ka administratora vietā faktiski darbojas cita persona.