Trīs mīti par HIV un AIDS vēsturi

1982. gadā zinātnieki, kas pētīja virkni šīs slimības gadījumu Kalifornijas dienvidos, pievērsās “Pacientam O”, burtu “O” izmantojot, lai reprezentētu kādu, kas atrodas ārpus Kalifornijas. Šim pacientam bija vēzis jeb tā saucamā Kapoši sarkoma, kas bieži tiek saistīta ar HIV vīrusu. Pārpratuma dēļ burts “O” vēlāk kļuva par skaitli “0”, tāpēc sabiedrībā “pacients “O”” pārvērtās par “Pacientu 0” jeb vienkārši "nulto pacientu" (Patient Zero).

Žurnālists Rendijs Šilts savā grāmatā “And The Band Played On” (1987) izmantoja iesauku “nultais pacients”, lai apzīmētu pirmo iespējamo AIDS gadījumu, proti, stjuartu Gaitenu Dugasu, kurš, iespējams, inficējās pirms 1980. gada. Pirms savas nāves 1984. gadā viņš lepojās, ka viņam ir bijuši simtiem vīriešu dzimuma partneri. Viņš tiek saistīts ar 40 citiem AIDS gadījumiem un tiek dēvēts par vīrusa izplatīšanās galveno posmu.

Tomēr 2016. gadā zinātnieki noskaidroja, ka Dugass nebija vainojams pie epidēmijas izplatīšanās Ziemeļamerikā. Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature”, apstiprināts, ka vīrusa celmi, kas bija Dugasa asinsritē, ir nākuši no kāda cita cilvēka. Iespējams, vīruss no Āfrikas nonācis Haiti 1967. gadā, bet 1971. gadā no Haiti nonācis Ņujorkā, savukārt pēc tam, 1976. gadā, aizceļojis uz Sanfrancisko.