Bez budžeta pieņemšanas nevar tikt palielināta minimālā pensija un sociālo darbinieku algas

Viņš norādīja, ka daudzi jautājumi, kas saistīti ar nākamā gada budžetu, var tikt atrisināti, veicot izmaiņas Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot, ka jauna budžeta nepieņemšanas gadījumā stājas spēkā nevis 1/12 daļa no šī gada budžeta, bet gan vidējā termiņa budžets.

Katra no ministrijām nākamā gada budžetam iesniedz prioritāros pasākumus, un šādus pasākumus iesniegusi arī LM. Reirs norādīja, ka viens no prioritārajiem pasākumiem ir minimālās pensijas celšana, kam ministrijai nepieciešami 19 miljoni eiro. LM rosinājusi palielināt atbalstu minimālo pensiju saņēmējiem, paaugstinot minimālo valsts pensiju aprēķinu bāzi no 64 līdz 94 eiro.