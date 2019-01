Parks “Kijevas Krievzeme” Ukrainā ir vienīgā vieta pasaulē, kur viduslaiku galvaspilsētas rekonstrukcija realizēta vēsturiskajā apjomā - 60 kilometrus no mūsdienu Kijevas ir uzcelta Senā Kijeva - tāda, kā tā izskatījās X gadsimtā.

Vēsturiskais parks ir viens no nacionālās identitātes meklējumu ceļiem, kas mūsdienu Ukrainā ir ārkārtīgi būtisks. Ukraiņi pārraksta vēsturi, kas gadsimtiem tapusi Krievijas ideoloģijas iespaidā, un nu viņiem kā svaigs gaiss vajadzīgs plašāks skatījums par to “kas mēs esam, no kurienes nānak un kurp ejam”.