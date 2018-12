Saeimā pastāv īpaša debašu kārtība - deputāts no tribīnes ar zāli nedrīkst sarunāties, taču izsaucieni no zāles nav aizliegti. Jāatzīmē, ka deputāti nereti mēdz aizmirst šo aizliegumu un ar zāli tomēr sarunājas. Tā, piemēram, deputātu Arvīdu Platperu ne pa jokam nokaitinājuši izsaucieni no zāles un viņš aicinājis kolēģus viņu nepārtraukt, ja vien viņiem nav sakāms kas gudrs.