Stājies spēkā spriedums, ar kuru no EM par labu komandītsabiedrībai "Expo 2015" piedzīti vairāk nekā € 300 000

AT tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā iekļautais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākā veidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji, bet EM pretprasība noraidīta.

Ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu no EM par labu "EXPO 2015" nospriests piedzīt zaudējumus, kas izriet no abu pušu 2013.gadā noslēgtā projektēšanas līgumā nepamatoti izmaksātā galvojuma 27 426,28 eiro apmērā un komisijas maksas 141,20 eiro apmērā, un līgumā par producēšanu nepamatoti izmaksātā galvojuma 307 491,14 eiro apmērā un komisijas maksas 768,73 eiro apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus.

AT lēmumā par lietas apstākļiem kā atbilstošu norādījusi Kurzemes apgabaltiesas atzinumu par nepamatotu galvojuma un garantijas naudas saņemšanu no AS "SEB banka". Apelācijas instances tiesa nav konstatējusi komandītsabiedrības "Expo 2015" prettiesisku vai vainojamu rīcību līgumu izbeigšanā un kaitīgo seku radīšanā atbildētājai. Līdz ar to šajā daļā tiesa pamatoti prasību apmierinājusi.