Pasaules varenie, kuri izvēlas BMW

Oficiālie auto ir daļa no valsts valdības simboliem, bieži reprezentējot tās prestižu. Pasaules varenāko amatpersonu autoparkos var atrast spēkratus, kuri ir neskaitāmu auto gardēžu sapnis – eleganti, ar jaunākajām tehnoloģijām un drošības aprīkojumu, kas var novērst raķešu uzbrukumu un ļaut nobraukt vairākus kilometrus ar tukšām riepām. Izrādās, ka viens no ekskluzīvo autoparku līderiem ir Bavārijas autoražotāja lolotie BMW. To vidū pieprasītākie ir X saimes līderi un BMW 7. sērijas spēkrati.