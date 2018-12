Nedēļa pasaulē: radiācijas holokausts? Buša nāve

30. novembrī Amerikas Savienotajās Valstīs mūžībā aizgāja bijušais ASV prezidents Džordžs Herberts Volkers Bušs (tautā saukts arī par Džordžu Bušu vecāko), kurš amatā atradās no 1989. līdz 1993. gadam. No 3. līdz 5. decembrim viņa zārks tika novietots Vašingtonas Kapitolija rotondā, kur no viņa atvadījās politiķi un vienkāršā tauta. Trešdien Vašingtonas Nacionālajā katedrālē norisinājās bēru dievkalpojums. Buša mirstīgās atliekas ir paredzēts guldīt Sv. Mārtiņa episkopāļu baznīcā, kur tās atradīsies ģimenes kapavietā, līdzās viņa aprīlī mirušajai sievai Barbarai.