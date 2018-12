Vējonis vērsa uzmanību, ka tikšanās laikā pārrunāts Gobzema redzējums par to, kā būtu jārīkojas nākotnē un kā būtu jātupina politiskie procesi. "Gobzems pašreiz nevar apstiprināt, ka parlamenta vairākums atbalsta viņa kandidatūru un viņa piedāvāto valdības sastāvu, un deklarāciju," teica Vējonis.

"Tas ir skumji, ka valstī tā notiek, bet turpināšu diskusijas ar partijām, lai mēģinātu nonākt līdz kopīgam viedoklim," teica Vējonis. Tas, vai nākamais kandidāts būs no malas vai no partiju vidus, būs atkarīgs no konsultācijas ar partijām, piebilda Vējonis.