Dārta Daneviča: Pirmdiena nav mana neaizskaramā diena, jo tas ir tikai likumsakarīgi, ka nedēļas laikā sakrājas lietas, ko vēlos apdarīt. Frizieris, suņu ārsts – to ir ērti ielikt pirmdienā, jo citās dienās saplānotais var neizdoties kā gribas, piemēram, kāds tevi izsauc uz teātri u.tml. Pirmdienas ir manas vajadzību dienas.

Dārta Daneviča: Zini, nē. Jāsaka, ka šobrīd man ir sajūta, ka gribas pat tā kārtīgi nostrādāties… Es nejūtos sevi izsmēlusi, darot smagu darbu savā profesijā. Līdz ar to man nav noguruma. Nav tā saucamā gandarījuma noguruma.

Dārta Daneviča: Godīgi, es to procesu, kā tas notika, tā skaidri neatceros. Zinu, ka man nepatika mans iepriekšējais vārds (Inese – red.) un tad, atnākot uz Rīgu studēt, pirmajā kursā aktieros, to nomainīju. Man nemaz nebija tāda pārdomu procesa. Tā bija pēkšņa rīcība. Kāpēc Dārta? Nezinu, tētim tas bija viens no iespējamiem vārdiem man, kas patika...