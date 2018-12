Jutekliska sievišķība mūsdienīgā izpildījumā: "Ingrida Bridal" kāzu kleitu kolekcija

Viens no jaunās kolekcijas galvenajiem trumpjiem ir arī plašā siluetu daudzveidība, kas piedāvā izsmalcinātas izvēles iespējas katrai gaumei un ķermeņa uzbūvei. Karaliskas balles tipa kleitas papildina plaši iecienītie princeses stila jeb A-piegriezuma tērpi, efektīgi nāriņas un majestātiski trompetes silueti, kā arī kolonnas veida modeļi ar rotaļīgu šķēlumu. Atšķirībā no iepriekšējo sezonu kolekcijām jaunās Ingrida Bridal kleitas darinātas, korsetes daļā izmantojot īpaši vieglus un caurspīdīgus audumus, kas gaumīgi ieskauj līgavas auguma aprises, radot trauslu, bet vienlaicīgi arī izteikti juteklisku koptēlu.

Audumu izvēlē šogad dominē minimālistiska pieeja, ko raksturo atteikšanās no visa liekā. Tādējādi, lai panāktu gaisīgu viegluma efektu, kā galvenie materiāli jaunās kolekcijas kleitās tiek izmantoti tills, organza un zīds visdažādākajās to kombinācijās. No labākajiem Francijas un Itālijas saloniem nākušos materiālus raksturo nemainīgi augsta kvalitāte, ko vēl vairāk akcentē jaunākās paaudzes šūšanas tehnoloģijas. Kā ierasts, arī šogad zīmola krāšņo kleitu nosaukumi izvēlēti, iedvesmojoties no visā pasaulē labi zināmiem un skanīgiem daiļā dzimuma pārstāvju vārdiem, kas spilgti izceļ katra tērpa “personību”.