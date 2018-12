Vairāku valstu, tostarp Latvijas, zemnieki ceturtdien protestēs Briselē

Pirmā protesta akcija notiks no plkst.10 līdz 13, bet pēc plkst.13 sāksies otrā protesta akcija, kurā Baltijas valstu lauksaimniekiem pievienosies arī zemnieki no Čehijas, Polijas un Slovākijas, kuri arīdzan plāno pastāvēt par godīgiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Protesta akcijā pievienosies arī Eiropas Piena padome (EPP).

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis aģentūrai LETA teica, ka Latvijas lauksaimnieki protestā pastāvēs uz to, lai Baltijas valstis daudzgadu finanšu periodam no 2021. līdz 2027.gadam sasniegtu ES vidējo tiešmaksājumu līmeni. Pašreizējā situācijā 2020.gadā Latvijas tiešmaksājumu līmenis būs vien 68% no ES vidējā līmeņa, lai gan Eiropadomes 2013.gada secinājumos tika pieņemts lēmums, ka neviena dalībvalsts nesaņems mazāk par 75% no ES vidējā līmeņa jeb 196 eiro par hektāru. Savukārt Eiropas Komisijas (EK) piedāvājums periodam no 2021. līdz 2027.gadam paredz, ka Latvija saņems 77% no ES vidējā līmeņa jeb 202 eiro par hektāru.