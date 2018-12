"Johnson & Johnson" vēža skandāls: uzņēmums gadiem ilgi zinājis par azbesta piejaukumiem bērnu pūderī

Darlēnai Kokerei 90.gados tika diagnosticēts rets un smags vēža paveids - mezotelioma. Tas raksturīgs cilvēkiem, kas saindējušies ar azbestu. Ar mezoteliomu galvenokārt slimo vīrieši, kuri azbestu saelpojās raktuvēs vai arī strādāja tādas industrijās kā kuģubūve, pirms zinātnieki izpētīja ar to saistītos riskus.

Taču 52 gadus vecā Kokere bija izaudzinājusi divas meitas un vadīja masieru skolu Teksasas štatā. Kā viņa varēja nonākt saskarē ar azbestu? "Viņa gribēja atrast atbildi," intervijā "Reuters" žurnālistiem norāda Kokeres meita Keidija Evansa.

Cīnoties par elpu un mokoties sāpēs, Kokere nolīga advokātu Heršelu Hobsonu, kurš specializējās ar darbu nesaistīto savainojumu lietās. Viņam bija aizdomās turamais: "Johnson & Johnson" bērnu talka pūderis, ko Kokere visu mūžu bija izmantojusi pati un lietojusi arī bērnu kopšanā.

Talks un azbests dabā bieži atrodami kopā, tāpēc raktuvēs iegūtais talks mēdz saturēt kancerogēno vielu. 1999.gadā Kokere iesūdzēja "Johnson & Johnson" tiesā, apgalvojot, ka viņas veselības problēmās vainojams "indīgais talks" uzņēmuma ražotajos produktos.

Kompānija to noliedza un izvairījās no prasībām nodot tiesai talka pūdera paraugu analīžu rezultātus, un Kokerei nācās atkāpties. "Apsūdzētājam ir jāsniedz pierādījumi," norāda Hobsons. "Mums to nebija."

Divdesmit gadus pēc Kokeres lietas "Johnson & Johnson" spiesti iesniegt tiesām kompānijas iekšējo saraksti, iekšējos ziņojumus un citus konfidenciālus dokumentus. Apmēram 11 700 cilvēki vērsušies pret kompāniju tiesā, apgalvojot, ka tās talka pūderis viņiem izraisījis vēzi. To vidū ir tūkstošiem sieviešu ar olnīcu vēzi.

Aģentūra "Reuters" analizējusi dokumentus un tiesā sniegtās liecības, kas atklāj - vismaz no 1971.gada līdz jaunā gadu tūkstoša pirmajam gadu desmitam "Johnson & Johnson" izejvielu un gatavā pūdera paraugu analīzēs dažkārt uzrādījies neliels daudzums azbesta. Uzņēmuma augstākā vadība, raktuvju īpašnieki, zinātnieki, ārsti un advokāti bažījušies par problēmu un kā to risināt, taču vienlaikus slēpa to no regulatoriem un sabiedrības. Turklāt uzņēmuma dokumentos arī atklājas, ka tam izdevies sev par labu ietekmēt ASV regulatoru plānus ierobežot azbestu kosmētiskajos talka produktos un zinātniskos pētījumus par talka iespaidu uz veselību.

Pret "Johnson & Johnson" saistībā ar talka pūderiem galvenokārt vērsušās sievietes, kuras saslimušas ar olnīcu vai cita veida vēzi pēc regulāras šo produktu lietošanas uz ķermeņa.

Kaitīgi piejaukumi "Johnson & Johnson" slavenajā produktā pirmoreiz pieminēti 1957. un 1958. gada atzinumos, ko izdevusi uzņēmumu konsultējošā laboratorija. Pēc gadu tūkstošu mijas vairākos "Johnson & Johnson" zinātnieku, laboratoriju un piegādātāju ziņojumos piejaukumi aprakstīti ar tādiem vārdiem kā "šķiedrformas" un "nūjas", ar kādiem parasti raksturo azbestu.