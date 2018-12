Gada IT kataklizmas

Neapšaubāmi satraucošākais no aizvadītā gada negadījumiem IT jomā atgadījās rudenī - dienā, kad latvju tauta izvēlējās savus priekšstāvjus turpmākajiem četriem gadiem. 6. oktobrī, neilgi pēc diviem pēcpusdienā, kad rīta saspringums, gaidot pirmos balsotājus, jau bija nedaudz norimis, bet līdz pirmajiem reālajiem rezultātiem vēl jāgaida vismaz astoņas stundas, Latviju satricināja vēsts par to, ka nezināmi ļaundari uzlauzuši portālu draugiem.lv

Novembrī, kad katra sevi cienoša kompānija sāk domāt par svētku atlaidēm un piedāvājumiem, sarosījās arī "Lattelecom", piedāvājot savus produktus komplektā ar brīvu "Kaspersky Lab" antivīrusa programmatūru. Mēs no sirds gribam ticēt, ka tikai un vienīgi lielā aizņemtība traucēja uzņēmuma vadībai iepazīties ar ziņu materiāliem no visas pasaules, kas jau kopš 2017. gada sākuma rakstīja par "Kaspersky Lab" saistību ar Krievijas Federālo drošības dienestu. Tāpat, visticamāk, ikdienas steigā garām bija paslīdējusi vēsts par to, ka Kaspersky produktu izmantošana ir aizliegta, piemēram, Lietuvas, Lielbritānijas, Nīderlandes un ASV valsts iestādēs un ka ”CERT.LV” un Satversmes aizsardzības birojs aicina ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību lietot Krievijā radītus IT drošības risinājumus.