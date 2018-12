Kāpēc cilvēki ir reliģiski?

Kāpēc cilvēki tic dievam, ir jautājums, kas gadsimtiem ilgi ir nomocījis lielāko domātāju prātus. Kārlis Markss, piemēram, reliģiju dēvēja par “opiju tautai”. Zigmunds Freids dievu uzskatīja par ilūziju, ar kuras palīdzību cilvēki iegūst drošības un piedošanas sajūtu, izdevumā "The Conversation" spriež psihologs Niks Perhams.

Mēs esam sociāli radījumi, kuri mijiedarbojas un komunicē cits ar citu kooperatīvā un atbalstošā veidā. Tā rīkojoties, mums pašsaprotami rodas stiprāka saikne ar atsevišķiem indivīdiem. Britu psihologs Džons Boulbijs (John Bowlby) saistīja šo pieķeršanās tieksmi ar bērnu sociālo un emocionālo attīstību, kā arī pierādīja, kā šī pieķeršanās tiek iespaidota, ja bērns piedzīvo šķiršanos vai pāridarījumus. Vēlāk dzīvē mēs turpinām paļauties uz šīm saiknēm – kad iemīlamies, nodibinām draudzību vai pat izveidojam ciešus sakarus ar necilvēciskiem objektiem, piemēram, dieviem un to apustuļiem.

Mūsu attiecības ir atkarīgas no spējas paredzēt, kā otrs rīkosies dažādās situācijās un laikos. Tomēr šeit nav runa par to, ka mums būtu obligāti jāparedz objekta rīcība. Mēs to varam arī iztēloties paši, ko kāds teiks vai darīs. Šo spēju dēvē par “kognitīvo nodalīšanu”, un tās saknes slēpjas bērnības izlikšanās spēlēs un aktos. Smalka ir robeža starp spēju iedomāties kāda mums pazīstama cilvēka nolūkus, un spēju paredzēt visuvarenā un viszinošā nolūkus. Īpaši, ja mums ir reliģiskie teksti, kuros redzama tā iepriekšējā rīcība.