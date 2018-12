Uzzini, kāds ir ēdiens, kas veicina auglību un spermatozoīdu kustīgumu

“Ķermeņa masa ir viens no faktoriem, kas ietekmē auglību — kā nepietiekams svars, tā arī aptaukošanās tiek saistīta ar palielinātu neauglības risku. Pētījumi liecina, ka vīriešiem, kam ir aptaukošanās, pieaug spermatozoīdu DNS bojājumu risks un ir samazināts dzimumšūnu kustīgums. Sievietēm aptaukošanās var izraisīt hormonālā līdzsvara traucējumus, radīt ovulācijas iztrūkumu, kā arī samazināt olšūnu kvalitāti,” stāsta Klīnikas EGV ārste Dr. Grīnberga, piebilstot, ka ir svarīga ne tikai ķermeņa masa, bet arī ikdienas uztura kvalitāte.

Ļoti liela nozīme auglības veicināšanā ir taukiem un to dažādībai. Absolūti nepieciešamas ir nepiesātinātās taukskābes omega-3 un omega-6, par kuru avotiem var kļūt treknās zivis, linsēklas, valrieksti, čia sēklas un zivju eļļa. Tāpat auglībai ir svarīgi piesātinātie tauki un holesterīns, kas jāuzņem nedaudz, bet ar kvalitatīviem produktiem: gaļu, olām, piena produktiem (sieru, sviestu). Ir jāizvairās no margarīna un industriālajiem taukiem, īpaši no daļēji hidrogenētiem taukiem (kuros ir kaitīgas transtaukskābes), ko ļoti bieži izmanto vafeļu, cepumu, čipsu, kūku, konfekšu un saldējuma ražotāji.