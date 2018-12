2018.gads Vācijā kļuvis par siltāko novērojumu vēsturē, Latvijā - ne

Vācijas meteoroloģijas dienests to nosaucis par skumju rekordu, kas apliecina pieaugošos globālās sasilšanas draudus. Astoņi no siltākajiem gadiem bijuši šajā gadsimtā, un 2018.gada vidējā gaisa temperatūra atbilstoši provizoriskiem datiem par 2,2 grādiem pārsniegusi 1961.-1990.gada rādītāju.

Šis gads Vācijā kļuvis arī par saulaināko kopš 1951.gada, kad tika sākta saules spīdēšanas ilguma uzskaite. Nokrišņu daudzums šogad bijis viens no trim mazākajiem novērojumu vēsturē.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Latvijā 2018.gads kļuvis par vienu no sausākajiem un siltākajiem. Siltuma ziņā šis gads atpaliek no 2015.gada un, iespējams, arī no 2008. un 1989.gada.