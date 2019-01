Sniegs un apledojums braukšanu visvairāk apgrūtina Kurzemē un Latgalē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju no Jēkabpils līdz Paterniekiem, pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Strazdes līdz Usmai, pa Liepājas-Rucavas šoseju visa maršruta garumā, pa Rēzeknes šoseju visa maršruta garumā, kā arī pa Grebņevas-Medumu šoseju.