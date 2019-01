Ugunsgrēkā Rīgā cietis cilvēks

Ceturtdien ap plkst.15.30 ugunsdzēsēji devās uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur bija jūtams sadūmojums. Notikuma vietā tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem notiek intensīva degšana. Trīs stundu laikā šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kurā 50 kvadrātmetru platībā dega dzīvoklis un starpstāvu pārsegums, tika lokalizēts, taču šobrīd vēl turpinās ugunsgrēka dzēšanas darbi.

Ugunsdzēsēji no ēkas izglāba piecus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Izglābti tika arī divi mājdzīvnieki, bet pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki.