Saules dvīņumāsa HD186302

Vardans Adibekjans (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço) uzskata, ka šo zvaigžņu meklēšana un izpēte var palīdzēt rast atbildes uz tādiem jautājumiem kā - kurā galaktikas vietā Saule radās un kādi bija apstākļi šajā vietā.

Zinātnieki analizēja 230 000 zvaigžņu spektru, kas iegūts AMBRE projekta ietvaros. Šie dati tika kombinēti ar GAIA datiem, lai atlasītu zvaigznes, kuru ķīmiskais sastāvs un vecums vislabāk atbilst Saules sastāvam un vecumam, kā arī to pārvietošanās virziens galaktikā atbilst prognozētajam.

Lai arī pētījumā tika atklāta tikai viena zvaigzne - HD186302, kas atbilda izvēlētajiem parametriem, tā ir ļoti īpaša. G3 klases galvenās secības zvaigzne ir tik līdzīga Saulei, ka to droši varētu dēvēt par dvīņumāsu.

Protams, projektā iesaistītie zinātnieki izsakās piesardzīgi par šādu iespēju. Teorētiski pastāv iespēja, ka vēlīnās bombardēšanas laikā dzīvība no Zemes varēja nokļūt starpplanētu un varbūt arī starpzvaigžņu telpā, izplatoties uz citām kopā esošajām zvaigžņu sistēmām un to planētām. Ja tiešām ir paveicies un ap HD186302 dzīvībai labvēlīgajā zonā riņķo Zemes tipa planēta, uz kuras ir nonākušas un attīstījušās dzīvības formas no Zemes, tad tas būtu fantastisks atklājums - Zeme 2.0, kas riņķo ap Sauli 2.0.