Dzīve bez ieročiem ir pagātnē: Eiropas iedzīvotāji apbruņojas

Kopumā Eiropas iedzīvotāju bruņošanos izraisījušas bailes no teroristu uzbrukumiem un vēlmi aizstāvēties. Tomēr Eiropa joprojām ir salīdzinoši mierīga, jo tā būtiski atpaliek no Latīņamerikas un ASV, kur visbiežāk notiek dažādi uzbrukumi ar daudz bojāgājušajiem.

Visā pasaulē no 2007. līdz 2017. gadam par 32% pieaudzis civiliedzīvotāju skaits, kuru īpašumā ir ierocis. Ženēvā veiktā pētījumā noskaidrots, ka kopumā privātpersonām pieder vairāk nekā 857 miljoni ieroču. Eiropas iedzīvotājiem pieder mazāk nekā desmit procenti no šo ieroču kopskaita.

Eiropā nereģistrēto ieroču skaits ir lielāks nekā oficiāli reģistrēto. Daudzi nelegālie ieroči nāk no kādreizējām kara zonām un valstīm, it īpaši, no bijušās Dienvidslāvijas tertorijas. Citi ieroči tiek iegādāti internetā, arī no ASV tirgotājiem.