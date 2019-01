"Rīgas satiksme" atradusi veidu, kā šā gada budžetā ietaupīt 9,5 miljonus eiro

Galvenokārt ietaupīt plānots atsakoties no dažādu remontdarbu izdevumiem, pamatlīdzekļu iegādes, ieguldījumiem informācijas sistēmās u.c. "Tas nozīmē, ka no pašvaldības nepieciešamā dotācija nebūs lielāka nekā pērn," sacīja Matīss. 2018.gadā no pašvaldības budžeta RS tika piešķirta 122 miljonus eiro liela dotācija. Kopā ar valsts budžeta līdzekļiem uzņēmums saņēma vairāk nekā 130 miljonu eiro lielu dotāciju.