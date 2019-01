Progresīvs dzīvojamais rajons - Maskavas forštate

Pirmās ziņas par šo rajonu atrodamas ap 14. gadsimtu, kad to dēvēja par Lastādiju – apzīmējums, kas Hanzas Savienības pilsētās nozīmēja teritorijas saistību ar kuģiem un to kravām.

1813. gadā tika izstrādāts projekts, kas paredzēja apbūves atjaunošanu priekšpilsētas agrākajās robežās pēc priekšpilsētas dedzināšanas. Šis plānojums kļuva par pamatu pilsētas apbūvei, kādu to pazīstam mūsdienās.

Privāto investoru interesi par šo Rīgas centram tik tuvo rajonu līdz šim kavējusi ne tikai apkārtnes skumjā reputācija. Kā objektīvs iemesls šķēršļiem jāmin apkaimes ģeogrāfiskā atšķirtība no Rīgas centra. To ieskauj dzelzceļa uzbērums, vidū sadala grūti šķērsojamā Lāčplēša iela, vairāku joslu Krasta ielas maģistrāle no Daugavas puses. Centra sasniegšana kājām vai ar velosipēdu nav ērta, situāciju saglābj tramvaja līnija.